70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

وطن: أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد الذين ادوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الاقصى اليوم بنحو 70 ألف مصلٍ.

وكانت قوات الاحتلال وكعادتها انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بوابات المسجد الاقصى، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت على عدد منهم ومنعت اخرين من الوصول الى المسجد، كما واعتقلت ما لا يقل عن ثلاثة شبان واعتدت بالضرب المبرح على احدهم.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة خرج آلاف المواطنين في مسيرة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي.