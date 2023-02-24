اصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة في الخليل

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة اصابة 3 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على تظاهرة في مدينة الخليل.

واوضحت الوزارة ان طواقمها الطبية تعاملت في مستشفى الخليل الحكومي مع ٣ إصابات، احداها إصابة خطيرة بقنبلة صوت في الرأس أدت إلى نزيف دماغي، وحالة المصاب مستقرة، وإصابة طفيفة بقنبلة صوت، إصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتظاهر عشرات المواطنين وممثلون عن العديد من القوى والفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة الخليل عشية الذكرى السنوية لمجزرة الحرم الابراهيمي التي تصادف غدا السبت (25-2)، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتصاعدة والتي كانت اخرها المجزرة التي ارتكبها في نابلس واسفرت عن 11 شهيدا واكثر من 100 جريح.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في التظاهرة بقنابل الغاز والرصاص المعدني، ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين.

وعرف من بين من اصيبوا الناطقِ باسمِ حركةِ "فتح"، أسامة القواسمي، الذي اصيب بقنبلةِ صوتٍ في وجهه، اطلقها نحوه جنود الاحتلال بصورة مباشرة خلال قمعهم المسيرة.

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي خلال مشاركته في هذه المظاهرة " رسالتنا في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف التي نفذها معلم بن غفير وسموتريتش، ان جيش الاحتلال الفاشي يمارس مجازر جديدة، وقد ارتكب ثلاث مجازر خلال شهر واحد، في جنين واريحا ونابلس".

وأضاف " ما قاموا به في نابلس عمل فاشي حقير لا يمكن السكوت عليه، وهذه المجازر والفاشية لن ترد الا بالتصدي لها".