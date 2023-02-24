الاحتلال يصادق نهائيا على بناء 7287 وحدة استيطانية في الضفة

وطن: صادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية ويوم امس الاول، على بناء ما مجموعه أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، أن "مجلس التخطيط الأعلى" صادق على بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية، الليلة الماضية، وعلى بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية أول من أمس، وبذلك فان مجموع الوحدات السكنية التي صودق عليها في اليومين الماضيين بلغ 7,287 وحدة سكنية في المستوطنات.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المجلس انعقد مساء أمس مرة أخرى، وصادق على بناء 4 آلاف وحدة جديدة، بعد أن كان صادق مساء الأربعاء على 3 آلاف وحدة استيطانية اخرى.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإنه تم خلال اليومين الماضيين المصادقة على بناء ما مجموعه 7287 وحدة، وهذا العدد هو الأكبر من الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين.

وبين أن بعض خطط البناء التي ستكون على طاولة المجلس، تتعلق بـ "إعادة تأهيل" البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي، بعد أن يتم شرعنتها وتحويلها لمستوطنات.

والمستوطنات التي من المتوقع أن يتم فيها بناء أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية هي "معاليه أدوميم" بالقدس (حوالي 1100 وحدة)، ومستوطنة "كوخاف يعقوب" بالقرب من رام الله (حوالي 630 وحدة)، و "جفعات زئيف" قرب القدس (حوالي 485 وحدة)، و "معاليه عاموس" قرب بيت لحم (حوالي 485 وحدة) و"إيلعازر" بين الخليل وبيت لحم (حوالي 430 وحدة).

(المصدر- عرب 48+ القدس)