الطقس: ارتفاع على الحرارة وفرصة لسقوط امطار خفيفة

وطن: يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .