وقفة في حيفا تنديدا بمجزرة الاحتلال في نابلس

وطن: نظمت في "ساحة الأسير" بمدينة حيفا داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الخميس، وقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا بينهم طفل و3 مسنين، وإصابة أكثر من 100 معظمهم بالرصاص الحي.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، والمطالبة بإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى هتافات مساندة للأسرى في معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون لاعتداءات متصاعدة من قوات القمع.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ويافطات حملت شعارات منها: "نابلس جبل النار"، و"الحرية لنابلس"، و"أوقفوا مجازر الاحتلال"، و"الحرية لجبل النار"، و"من حيفا تحية لنابلس الأبية".