د.مصطفى البرغوثي يزور جرحى نابلس و يؤدي واجب العزاء في شهداء جبل النار

وطن: أدى د . مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على رأس وفد من حركة المبادرة واجب العزاء في شهداء نابلس و مخيمي بلاطة و عسكر.

كما زار جرحى المجزرة الوحشية و عدد كبير منهم من الأطفال في مستشفيات رفيديا و النجاح و العربي التخصصي و نابلس التخصصي و تمنى لهم الشفاء العاجل.

و عبر البرغوثي عن تقديره العالي لجهود الفرق الطبية في المستشفيات وفرق الاسعاف التي ساهمت في انقاذ حياة العشرات، و التقى بفريق اسعاف جمعية الاغاثة الطبية وشكرهم على ما قاموا به مع فريق الهلال الأحمر من جهود ميدانية أنقذت حياة الكثيرين.

وقال البرغوثي في كلمة له في بيوت العزاء إن الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية بشعة و لم يكن ليجرؤ على ذلك لولا الصمت الدولي على جرائمه، وقال إن نابلس البطولة و الصمود ومخيماتها قدمت نموذجا بطوليا باندفاع الالاف من شبابها بصدورهم العارية للدفاع عنها في وجه مدرعات وطائرات ومسيرات جيش الاحتلال المدجج بالسلاح. و أكد أن من ارتكبوا المجزرة سيظلوا مكللين بالخزي والعار و سيحاسبوا يوما على جرائمهم و لكن الفاشية لن تردع الا بمقاومتها وفرض العقوبات و المقاطعة عليها. وأضاف أن الاحتلال لا يرحم الأطفال و الشيوخ والنساء و لكن جرائمه لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل الحرية و الكرامة، وأكد أن تكريم الشهداء الحقيقي سيكون بانتصار الشعب الفلسطيني في تضاله العادل و لن تذهب تضحياتهم هدرا بارادة وبسالة شباب فلسطين.