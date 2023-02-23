زلزال خفيف يضرب الحدود السورية التركية

وطن:ضرب زلزال خفيف، اليوم الخميس، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، الحدود السورية التركية.

وأفاد مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية، بأن زلزالا خفيفا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب الحدود السورية التركية، كان على عمق 10 كم في باطن الأرض، (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا).

وأشار إلى أن بؤرة الزلزال تبعد 100 كيلومتر غرب مدينة حلب السورية، وأنه حسب المعلومات الواردة للمركز فقد شعر بالزلزال سكان فلسطين ولبنان وسوريا وتركيا.

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