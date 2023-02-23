الاحتلال يمدد توقيف حارس "الأقصى" أحمد الصالحي

وطن: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، توقيف حارس المسجد الأقصى أحمد الصالحي حتى يوم الأحد المقبل.

وقال المحامي حمزة قطينة، إن المحكمة مددت توقيف الحارس أحمد الصالحي لاستكمال التحقيق، بعد أن وجهت ضده تهمة الاعتداء على مستوطنة خلال ضبطه تسللها إلى المسجد الأقصى فجر اليوم.

وأوضح أن المستوطنة هي التي اعتدت على الحارس ورفضت الخروج من المسجد الأقصى، بعد أن ضبطها متسلله إليه.

وأشار إلى أنه توجه إلى المحكمة المركزية بالقدس ليقدم استئنافا على تمديد توقيف الحارس أحمد الصالحي.

المصدر:(صفا)