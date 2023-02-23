مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة جنوب جنين

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، خربة الحفيرة جنوب جنين، فيما أعاق جنود الاحتلال تنقل المواطنين في المكان، لتأمين الحماية لهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخربة القريبة من شارع جنين- نابلس، قرب محطة عرابة، بعد إغلاق المنطقة، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا مفاجئا قرب محطة عرابة، وأعاقت تحركات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا، المحاذية لخربة الحفيرة.