الاحتلال يحكم على الأسير فادي دار عدوان بالسّجن الفعلي لمدة 23 عامًا وغرامة بقيمة 73 ألف شيقل

وطن: قال نادي الأسير، إنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر)، حكمت على الأسير فادي دار عدوان من مخيم قلنديا، بالسّجن الفعلي لمدة 23 عامًا، وغرامة بقيمة 73 ألف شيقل.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير دار عدوان وهو متزوج وأب لطفلين، اُعتقل في السابع من تموز/ يوليو 2019، (بتهمة) تنفيذ عملية دهس لمجموعة من جنود الاحتلال بالقرب من بلدة حزما.

وذكر نادي الأسير أن الأسير دار عدوان، هو شقيق الشهيد محمد دار عدوان الذي ارتقى في نيسان عام 2019 برصاص جيش الاحتلال.

كما أنّ للأسير فادي شقيق آخر أسير وهو عمرو دار عدوان وهو محكوم بالسجن لمدة عام.