(محدث).. إحداها حرجة.. إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة

وطن: افاد مراسل "وطن" ان مواطنا اصيب بجروح وصفت بانها "خطيرة" خلال مواجهات في مخيم العروب بمحافظة الخليل، فيما ذكرت مصادر محلية ان مواطنا اخر اصيب برصاص الاحتلال في ابو ديس، في حين اصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق وبرصاص الاحتلال المعدني خلال مواجهات في عدة مناطق بالضفة.

واندلعت، اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، حيث اندلعت مواجهات عند مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وشهد مدخل بلدة سعير "بيت عنون" ومخيم العروب شمال الخليل، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة دورا جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وأعاقت تنقلهم.

وفي ابو ديس بالقدس، اصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت هناك وفقا لما ذكرته مصادر محلية.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في العشرينيات من عمره، خلال مواجهات اندلعت هناك، واطلق الجنود خلالها قنابل الغاز والرصاص المعدني.

وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، وأغلقوا مدخل القرية، ومنعوا مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا القرية بمركبتهم، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين، دون وقوع إصابات.

وكان شابان أصيبا يوم أمس الأربعاء برصاص الاحتلال خلال مواجهات في المنطقة ذاتها، حيث أصيب أحدهما بجروح متوسطة بالبطن.