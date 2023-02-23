الالاف يشيعون الشهيد محمد أبو صباح في جنين

رام الله - وطن: شيع الاف المواطنين في مدينة جنين الشهيد محمد أبو صباح، الذي ارتقى بعد أسبوعين من إصابته برصاص الاحتلال.

وانطلقت مراسم التشييع من مستشفى النجاح في نابلس حيث كان يتلقى العلاج، باتجاه منزل عائلته في مخيم جنين لالقاء نظرة الوداع عليه وأداء صلاة الجنازة ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين قبل نحو أسبوعين.

وأفادت "الصحة" أن الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (29 عاما)، استشهد متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين.

وباستشهاد الشاب أبو صباح، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 63 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (63 شهيدا) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.