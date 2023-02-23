الجزائر ترفع إنتاج الغاز بـ10 مليارات متر مكعب

وطن: أعلن مسؤول حكومي جزائري، اليوم الخميس، أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من عام 2024.

جاء ذلك، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، عن مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد.

وأوضح "مجلد" أن شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك" وقعت في السنة الماضية، عقودا مع شركات أجنبية لتطوير عدة مشاريع باستثمارات 6 مليارات دولار.

وأشار إلى أن المشاريع سترفع إنتاج الجزائر من الغاز بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من سنة 2024، موضحا أن هذه الكميات الإضافية ستسمح بتلبية الطلب وخصوصا العقود الدولية.

وبشأن النفط الخام أكد "مجلد"، أن إنتاجه سيرتفع بمقدار 20 مليون طن مكافئ نفط، ليصل إلى 210 ملايين طن.

وتنتج الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، تصدر منها 56 مليار متر مكعب، وتستهلك نحو 50 أخرى في السوق الداخلية، والبقية يعاد ضخها في الآبار النفطية والغازية بهدف زيادة نسب الاسترجاع.

وتسعى السلطات إلى جلب استثمارات أجنبية لتطوير مشاريع نفطية وغازية وزيادة الإنتاج، من خلال قانون محروقات جديد تقول إنه تضمن تحفيزات وتسهيلات عديدة.

وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر خطي أنابيب الأول "ترانسماد-إنريكو ماتاي"، يصل إيطاليا عبر المتوسط مرورا بتونس، والثاني "ميدغاز"، يمر من الساحل الشمالي الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميرية جنوب إسبانيا.