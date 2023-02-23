إدارة الاحتلال المدنية صادقت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" صادق أمس الأربعاء، على بناء قرابة 3000 وحدة استيطانية في المستوطنات، بينما من المتوقع أن يوافق اليوم (الخميس) على بناء قرابة 4000 وحدة إضافية. وفي كلا هذين اليومين، من المتوقع الموافقة على عدد أكبر من الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها في العام الماضي ومجموعها قرابة 8 الاف وحدة استيطانية.

وتهدف بعض خطط البناء المطروحة على طاولة المجلس إلى تشريع البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي. ومن المتوقع أن تحصل البؤر الاستيطانية في "مفوؤوت يريحو" و"فني كيدم" و"زايت رعنان" و"نوفي نحاميا" على المصادقة النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصادق المجلس بشكل مبدئي على خطة البناء التي ستشرع بؤرة "نتيف هأبوت"، البؤرة الاستيطانية التي تم إخلاؤها جزئيًا قبل بضع سنوات، وستصبح حيًا في مستوطنة إلعازر.

وباستثناء البؤر الاستيطانية، من المتوقع أن يدفع المجلس البناء في سلسلة من المستوطنات، بما في ذلك المستوطنات المعزولة مثل "معاليه عاموس"، "نوكديم"، "ألون موريه" و"كفار تبوح". أما المستوطنات التي من المتوقع أن يتم المصادقة على بناء أكبر عدد من الوحدات السكنية فيها، فهي: "معاليه أدوميم" (حوالي 1100 وحدة)، "كوخاف يعقوب" بالقرب من رام الله (حوالي 630 وحدة)، "جفعات زئيف" (حوالي 485 وحدة)، "معاليه عاموس شمال شرق الخليل (حوالي 485 وحدة) وإلعازر بالقرب من كفر عتسيون (حوالي 430 وحدة).

وقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموطريتش، إن المجلس الأعلى للتخطيط سيعقد اجتماعا آخر في أيار المقبل.