الاضراب الشامل يعم الضفة وغزة حدادا على شهداء مجزرة نابلس

وطن: عم الاضراب الشامل اليوم الخميس جميع محافظات الضفة وقطاع غزة حدادا على شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة نابلس واسفرت عن ارتقاء 11 شهيدا، واصابة اكثر من 102 مواطنا بينهم 7 بحالة خطيرة.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية اعلنت امس عن الاضراب الشامل حدادا على ارواح الشهداء الذين ارتقوا في مدينة نابلس.

واشارت الى ان الاضراب يشمل مختلف مناحي الحياة ودعت المواطنين في مختلف المناطق للخروج في مسيرات غاضبة تنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال والتوجه الى نقاط التماس.

وكانت مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة شهدت مسيرات تنديدا بالمجزرة.