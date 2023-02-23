حماس والجهاد: صواريخ المقاومة رسالة تحذير وتثبيت لمعادلة القصف بالقصف

رام الله - وطن: قصفت المقاومة فجر اليوم مستوطنات الغلاف بعدة صواريخ ردا على مجزرة مدينة نابلس.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأرضه ، وأن يتصدى لعدوان الاحتلال وإرهابه.

واضاف في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه ان ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة، بأن تكف يدها عن أبناء الشعب الفلسطيني وتوقف عدوانها وإلا فإن الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً.

وأشار الى إن محاولات الاحتلال الرامية للفصل بين الساحات ستفشل، وأن الشعب الفلسطيني موحد والمعركة واحدة ، والمقاومة مستعدة ومتأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع .

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ان المقاومة الباسلة في قطاع غزة ستظل دائماً حاضرة للدفاع عن شعبنا ، فهي درعه وسيفه، وهي تراقب كل تفاصيل الإجرام الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاذ.

واضاف " شعبنا في كل الساحات سيواصل ثورته العظيمة برغم مجازر الاحتلال، ولن تنجح كل الخطط في الالتفاف عليها.

وأكد ان المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف ، وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرًا.