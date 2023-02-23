المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف

وطن: قصفت المقاومة في قطاع غزة مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وقالت مصادر محلية ان المقاومة اطلقت ما يقارب 6 صواريخ فجر الخميس صوب مستوطنات غلاف غزة.

ودوّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الخميس، في عدة مناطق من مستوطنات ومدن غلاف قطاع غزة .

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة عسقلان، ومستوطنة سديروت ومحيطها في منطقة غلاف غزة.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانا مقتضبا قال فيه: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة".

وعقب إطلاق الصواريخ من غزة، أعلنت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة.

وصباح اليوم قصفت طائرات الاحتلال موقعين عند مدخل مخيم البريج واخر غرب غزة دون ان يبلغ عن اي اصابات.

وردت المقاومة باطلاق نيران مضادة نحو طائرات الاحتلال.