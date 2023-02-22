وفاة رئيس الوزراء الاسبق أحمد قريع

وطن: توفي مساء اليوم رئيس الوزراء الأسبق أحمد فريع "ابو علاء" في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله بعد صراع مع المرض.

ونعى الرئيس محمود عباس، قريع الذي شغل منصب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة.

ولد أبو العلاء في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة (فتح) عام 1968، وأسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008)، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

تقلد أبو العلاء منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في آب/ أغسطس عام 1989، وعضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وعُين قريع وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).

وكان أبو العلاء عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس، في أول انتخابات تشريعية فلسطينية والتي جرت في كانون الثاني/ يناير 1996، وانتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2003.

كما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ اكتوبر 2003 وحتى آذار2006 .

تولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009.

وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وعين رئيسا لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وأنتخب أمين سر المجلس الاستشار لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.