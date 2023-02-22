الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة قرى في محافظة جنين، وسلمت شابا بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ونصبت عدة حواجز عسكرية .

واقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وعانين والطيبة غرب جنين، وقرى جلبون وبيت قاد وفقوعة وجلبون شمال شرق المحافظة، وسيرت آلياتها في شوارع تلك القرى، ونصبت حواجز عسكرية متفرقة، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، وسلمت شابا من قرية بيت قاد بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.