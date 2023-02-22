اضراب شامل غدا الخميس في الضفة وغزة

وطن: أعلنت القوى الوطنية والاسلامية عن اضراب شامل يوم غدا الخميس حدادا على ارواح الشهداء الذين ارتقوا نتيجة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس اليوم.

واكدت القوى في محافظات الضفة وغزة بان الاضراب يشمل جميع مناحي الحياة داعية الشعب الفلسطيني في كافة المناطق للخروج في مسيرات غاضبة ومنددة بجرائم ومجازر الاحتلال.

وكان اتحاد المعلمين أعلن عن اضراب شامل في جميع المدارس الحكومية غدا الخميس.

كما أعلنت جامعة بيرزيت عن الإضراب الشامل يوم غداً الخميس حداداً على أرواح شهداء الوطن في محافظة نابلس، بما يشمل الامتحانات المقررة لهذا اليوم إلى يوم الأحد 05-03-2023.