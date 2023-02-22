نابلس تودع أقمارها

وطن: شارك عشرات الالاف من المواطنين في موكب تشييع شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم الأربعاء.

واحتشد عشرات الالاف من المواطنين على ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، انتظارا لوصول جثامين الشهداء التي انطلقت في مسيرة من مستشفى رفيديا.

وحمل المشيعون الشهداء على الأكتاف وسط هتافات الغضب الداعية للانتقام والرد على الاحتلال والتمسك بخيار المقاومة، وسط مشاركة عشرات المقاومين الذين أطلقوا الرصاص في الهواء تحية للشهداء.

وأدى المشيعون الصلاة على الشهداء، قبل ان ينطلق التشييع في مواكب نحو المقبرتين الشرقية والغربية في المدينة لمواراتهم الثرى.