"عرين الأسود" سنرد الصاع صاعين والدم بالدم وندعو للنفير العام والرد على مجزرة نابلس

وطن: نعت مجموعات عرين الأسود "صناديد الحق أسود الوغى، المرابطون الثابتون المطارِدون للإحتلال ، المشتبكون من أبناء العرين وكتيبة بلاطة وكتيبة نابلس" الذين قضوا نحبهم إثر مجزرة ارتكبتها قوات الإحتلال الصهيوني في نابلس وهم:

الشهيد حسام اسليم

والشهيد محمد أبو بكر

والشهيد مصعب عويص

والشهيد وليد الدخيل

والشهيد محمد العنبوسي

والشهيد تامر الميناوي

كما نعت مجموعة عرين الاسود الشهداء، الحاج عدنان بعارة، والشهيد الحاج عبد العزيز الأشقر، والشهيد محمد شعبان، والشهيد جاسر قنعير.

واكدت "العرين" في بيان لها على المضي قدماً في طريق الجهاد، ومضيفة "يجب أن يعلم الجميع بأن بيانات الشجب والاستنكار لن تدفع البلاء عنكم ، وأن استعطاف المجتمع الدولي ما هو الا سرابٌ وخرابٌ ومضيعة للوقت وهدر للكرامة".

وتعهدت العرين برد الصاع صاعين على الاحتلال عقب المجزرة قائلة "يا أسود الله تحركوا، يا ذئابنا المنفردة حان الوقت لنعيش بكرامة او نلتحق بركب الشهداء، إياكم والهزيمة، موتوا على أن تعيشوا عيشة الذل التي رضي بها ثلة الأوغاد، بحجم الألم الذي أصاب نابلس سيتجرع الاحتلال ضعف الألم، وسيعلمون بأن مقاتلينا ومقاتلين المجموعات الشريفة في نابلس لن ترجع خطوة للوراء، وباب الانتساب للجهاد مع مجموعات عرين الاسود مفتوح والدخول في معارك الشرف لا يحتاج سوى عقد العزائم والنية الصادقة مع الله".

وقالت العرين "قسماً بمن أحلّ القسم الدم سنردّه بالدم، في بيوتكم ، في أسواقكم ، في حافلاتكم ، في معسكراتكم ومستوطناتكم ومن كل مكان سنخرج لكم".