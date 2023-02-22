نقابة الصحافيين تدين مجزرة نابلس واستهداف الصحفيين

وطن: أدانت نقابة الصحفيين ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مدينة نابلس التي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، واصابة نحو 300 مواطن وفق معطيات الهلال الأحمر الفلسطيني، من بينهم 3 صحفيين.

واعتبرت النقابة أن هذه المجزرة ترجمة للتوجهات الفاشية لحكومة الاحتلال، وانها نفذت بغطاء استعماري، وتأتي بعد أيام فقط من التدخلات الأمريكية للوصول الى ما تسميه إدارة بايدن – بلينكن "تهدئة"، جوهرها توفير غطاء لمزيد من جرائم الاحتلال.

وقالت في بيان لها "ان النقابة تترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في هذه المجزرة، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، بما فيهم الصحفيين الثلاثة محمد الخطيب وعمير استيتية واحمد خلف".

وأكدت ان هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد حرية العمل الصحفي، ومحاولة اسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الصادقة الى اعين العالم، وهو ما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفعالاً للجم الاحتلال وقادته المنفلتين.

واضافت "ان النقابة اذ تفخر وتشيد بالصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان، وتثمن جهودهم وتحملهم للمخاطر الجسيمة، فانها تؤكد تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، ومواصلة جهودها مع احرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الاعلام، ومحاسبة الاحتلال وقادة كيانه على الجرائم المرتكبة بحقهم".