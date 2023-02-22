بنك الإسكان وبالتعاون مع فريق فرصة يتبرع بمساعدات عينية لبيت المسنين التابع لجمعية الاتحاد النسائي العربي

وطن: قام بنك الإسكان بالتبرع بمواد غذائية وتموينية لبيت المسنين التابع لجمعية الاتحاد النسائي العربي وذلك بالتعاون مع فريق فرصة حيث قام ممثلي البنك بزيارة جمعية الاتحاد النسائي العربي في رام الله، بهدف التأكيد على مدى اهتمام البنك بهذه الفئة من أبناء شعبنا ولتسليم التبرع، وقد جاء هذا التبرع من خلال برنامج الخدمة المجتمعية للبنك، ضمن رؤية واضحة وراسخة لتوفير الاحتياجات الأساسية لكافة شرائح المجتمع.

من جهته قال أسامة حرزلله المدير الإقليمي للبنك في فلسطين "إن هذا التبرع يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئات المجتمع المختلفة وحرصنا الدائم على تقديم الدعم لمستحقيه، ونسعى من خلال هذه المشاركة الى تقديم يد العون للمسنين ورسم الابتسامة على وجوههم.

بدورها أشادت رئيسة الجمعية نهلة القورة بالدعم المقدّم من بنك الاسكان، وأكدت على استمرار برامج الدعم المادي والمعنوي بشكل سنوي للنزلاء في بيت المسنين، وأضافت بأنه من المشجّع مشاركة مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تساهم في دعم هذه الجهود، هذا وشكرت بنك الإسكان على مساهمته ذات التأثير الإيجابي على المسنين.

كما تقدمت رئيسة فريق فرصة السيدة راوية حجة بالشكر والامتنان من بنك الإسكان على المساعدات المقدمة للمسنين، والتي تعبر عن رؤية واعية ومتقدمة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ومن الجدير ذكره أن المبادرة التي قام بها بنك الإسكان تأتي ضمن رؤيته للمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناحي الحياة من خلال تبرعات ومبادرات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات كالصحة وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام والمسنين ودعم الثقافة وتقديم الاغاثة وغيرها من المجالات.