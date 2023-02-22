مصادر لوطن: ضغوط على الاتحاد العام للنقابات لإدانة إضراب المعلمين والاتحاد ينفي ذلك

وطن: قالت مصادر خاصة لوطن ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يتعرض لضغوط من جهات رسمية بهدف إدانة إضراب المعلمين المتواصل في المدارس الحكومية منذ نحو اسبوعين، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل له العام الماضي بشأن العلاوة ودمقرطة اتحاد المعلمين.

ولفتت المصادر الى ان جهات رسمية ضغطت في الأيام الأخيرة على الاتحاد من اجل إدانة اضراب المعلمين، واعلان موقف رافض للإضراب واثر ذلك السلبي على مئات الاف الطلبة والعملية التعليمية.

واشارت الى ان هذه الضغوطات جاءت بالتزامن مع الاعتصام الكبير الذي نظمه المعلمون في محيط مجلس الوزراء يوم الاثنين، والذي شارك فيه الاف المعلمين، وكذلك مع دعوة اللجنة المركزية لحركة عقب اجتماعها يوم أمس الثلاثاء ودعوتها للمعلمين بالعودة للمدارس والعمل ووقف الإضراب.

ونفى امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في حديث لـ "وطن" ان يكون الاتحاد تعرض لاي ضغوط بهذا الخصوص، وقال بان الاتحاد يدرس التقدم بمبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة واتحاد المعلمين لإنهاء أزمة إضراب المعلمين المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.

وأوضح سعد أن الاتحاد العام للنقابات يطالب دائما الحكومة بتسديد ما عليها من التزامات، ويسعى للقيام بدور فيما يتصل بموضوع المعلمين المضربين عن العمل.

وقال: نحن نسعى للقيام بدور في هذا المجال بغية انهاء هذه الازمة، وكنا بصدد مناقشة هذا الامر اليوم لبلورة مبادرة من شانها ان تنهي الازمة القائمة، ولكن اقتحام جيش الاحتلال والاحداث التي شهدتها نابلس حالت دون ذلك.

واكد سعد ان الاتحاد العام سيقوم بذلك قريبا وسيعرض ما سيخرج به من تصور (المبادرة) على اتحاد المعلمين، وفي حال لقي تقبلا من اتحاد المعلمين فانه سيتوجه بها للحكومة بغية انهاء هذه الازمة.