مرصد السياسات وأوراق يعقدان ندوة حوارية حول إضراب اتحاد العاملين في وكالة الغوث

وطن: عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، وأوراق للعمل التنموي والمجتمعي في رام الله أمس، ندوة حوارية بعنوان: "التنظيم والحراك النقابي في فلسطين: اتحاد العاملين في وكالة الغوث"، تناولت الندوة إضراب العاملين في وكالة الغوث في الآونة الأخيرة، وأبرز التطورات الحاصلة عليه.

افتتح الورشة وأدارها الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر، وأشار إلى أهمية تناول هذه التجارب وإثراء الحوار المجتمعي حولها في ظل تزايد أسعار السلع والتضخم وتآكل الأجور، المرافقة للتضخم العالمي، وغياب سياسات الحماية العمالية من طرف السلطة الفلسطينية. وتأتي أهمية التركيز علىى ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تزامناً مع الهجمة الشرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لإنهائها كجسم.

من جهته، وضح الناطق الإعلامي باسم اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية رائد عميرة؛ الصفة الاعتبارية للاتحاد اليوم والشريحة التي يمثلها، وأشار إلى أبرز القضايا التي يتطلع لعلاجها كجسم نقابي اليوم على الصعيد المهني والوظيفي، ومنها تآكل الأجور، والعلاوات الوظيفية، وتثبيت عدد من العمال والموظفين على عقود ثابتة، إضافة إلى عدد أخر من المطالب والقضايا.

في حين عقب مدير دائرة الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين – منظمة التحرير الفلسطينية. كنعان الجمل على المداخلة، وعكس صورة الهجمة الدولية على الأونروا، وكيفية تعامل منظمة التحرير الفلسطينية مع الأونروا حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. كما أكد الجمل على الجانب السياساتي لعمل منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة في ظل المحاولات الدولية لإنهاء عملها، تمهيداً لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقد عقب عدد من المشاركين على المداخلات بالتركيز على مبدأ الحيادية الذي يعزل الموظفين/ات والعمال داخل الأونروا عن سياقهم السياسي التحرري، وميزانية وكالة الغوث والتقليص الكبير على الخدمات داخل المخيمات، إضافة إلى أهمية العمل النقابي لتحسين أوضاع العاملين وتطوير الخدمات المقدمة.

من الجدير بالذكر أن المرصد يتبنى في أجندته العمل مع كافة النقابات العمالية والمهنية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات سواء للنقابات، أو المواطنين، لضمان تحصيل الحقوق وحماية الحريات. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي ينظمها المرصد وأوراق لتسليط الضوء على مسار النضال النقابي في فلسطين المحتلة، والتي ترمي بظلالها على حقوق العاملين وتمكين الأجسام النقابية من حماية وتحصيل حقوق العاملين/ ات فيها.