«الديمقراطية» في ذكرى انطلاقتها: ليكن عامنا الجديد عاما للتعبئة لكسر فاشية وعنصرية الاحتلال

وطن: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً بمناسبة الذكرى الـ 54 لانطلاقتها، أعلنت فيه أن "العام الجديد من عمرها، سيكون عام التعبئة الشاملة في كافة مناطق التواجد الفلسطيني، من أجل كسر شوكة الفاشية الإسرائيلية وعنصريتها، وإذلال قواتها وميليشياتها المسلحة على أبواب المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، في تصعيد لكل من المقاومة الشعبية والمسلحة، وتأطيرها في كافة محاور المجابهة والتصدي والصمود، بما في ذلك بناء القوى الضاربة من أبناء شعبنا الشباب خاصة، للدفاع عن الأرض المهددة بالاستيطان والضم، والدور المهددة بالهدم، والمواطنين المهددين بالاعتقال، بما يرغم قيادة العدو على إعادة النظر بسياستها الدموية والعدوانية، تجنباً لدفع التكاليف الباهظة من حياة جنوده ومستوطنيه في الميدان، وسمعته وسمعة ظهيره الأميركي في المحافل الدولية".

وأضافت الجبهة: نحن نودع عاماً حافلاً بالمآثر النضالية لشعبنا الصامد، يجدر بنا أن نقف بكل إجلال وخشوع أمام ذكرى الشهداء الأبطال وأسرانا الصامدين، الذين صنعوا مع، باقي المناضلين، من العام المنصرم، عاماً فلسطينياً بامتياز. كما نقف بإجلال وخشوع أمام رفاقنا الستة الذين انضموا إلى موكب الشهداء وهم: يامن نافذ جفال (16 عاماً- القدس، 6/3/2022)، علي حسن حرب (26 عاماً- سلفيت، 21/6/2022)، فايز خالد دمدوم (18 عاماً- القدس، 1/10/2022)، مهدي محمد لدادوة (17 عاماً- رام الله، 29/4/2022)، محمد توفيق بدارنة (26 عاماً- جنين، 30/11/2022)، حسن منصور(27 عاماً، معركة وحدة الساحات – غزة ، آب 2022).

واكدت على التمسك بالنضال تحت راية البرنامج الوطني المرحلي، وتطبيق قرارات الدورة الـ30 للمجلس المركزي في إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

وشددت على رفض كل الحلول البديلة لحق أبناء شعبنا اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، مؤكدة على أهمية الدور النضالي لجالياتنا الفلسطينية والعربية في دول الغرب (أوروبا والأميركتين)، وباقي دول العالم، وفتح آفاق جديدة لحملة المقاطعة (B.D.S.)، وضرورة مواصلة النضال لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية،