بعدما تم تداوله عن صفقة تشمل تجميد الهدم.. الاحتلال يهدم منزلين في بيت لحم واريحا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا مكونا من طابقين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، كما وهدمت منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وجاءت عملية الهدم هذه بعد يومين فقط مما تم كشفه عن صفقة قادت لسحب مشروع قرار كان ينتظر تقديمه لمجلس الامن الدولي لادانة الاستيطان وعمليات الهدم وما تقوم به قوات الاحتلال، شملت (الصفقة) من بين امور اخرى تجميد عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال وكذلك الاستيطان في الضفة لعدة شهور.

وأفادت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال اقتحمت منطقة "اسطيح" في قرية الديوك صباح اليوم الاربعاء، وهدمت منزلا، بحجة البناء بدون ترخيص.

وسبق أن هدمت قوات الاحتلال العديد من منازل القرية البالغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة، يعتمدون على زراعة الخضراوات.

وفي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء، منزلا بمساحة (110) أمتار مربعة، يعود للمواطنة غدير الأطرش، وفقا لما ذكره رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج.

واندلعت خلال ذلك مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق .

وكان موقع "واللا" العبري كشف مساء الأحد الماضي (قبل يومين)، عن تفاصيل "صفقة" أدت الى عدم تقديم دولة الإمارات لمشروع قرار وقف الاستيطان للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، موضحا أن عناصر التفاهمات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حسب مصدرين إسرائيليين (لعدم تقديم المشروع للتصويت) شملت التالي:

- التزام "إسرائيل" بتجميد لعدة شهور خطط بناء إضافية في المستوطنات.

- تجميد لعدة شهور هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس .

-التجميد لشهور إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة "ج".

-التخفيف من عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

-موافقة "إسرائيل" على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث ستدخل لموازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.

-السلطة الفلسطينية وافقت على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.

- موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع "إسرائيل".

- الإدارة الأمريكية التزمت بدعوة الرئيس أبو مازن لواشنطن خلال العام القادم للقاء الرئيس الأمريكي بايدن.

- الولايات المتحدة التزمت أمام السلطة على تقديم طلب لإسرائيل لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.