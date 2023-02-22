مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

وطن: أعطب مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية بيت أكسا مراد زايد، بأن مستوطنين اقتحموا وسط القرية فجرا، وأعطبوا إطارات 4 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى طرد الأهالي.

وأوضح، أنها ليست المرة الأولى التي يخط فيها المستوطنون شعارات عنصرية في القرية، حيث اعتدوا قبل أيام وخلال الأشهر الماضية على حي البرج في بيت إكسا الذي توسعت مستوطنة "راموت" على حساب أراضيه، وأصبح محاصرا من جميع الجهات ومعزولا عن القرية بالكامل.