صحيفة عبرية: اليوم وغدا يتوقع ان تصادق "الادارة الاسرائيلية" على آلاف الوحدات الاستيطانية وتشريع 9 مستوطنات

وطن: قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه من المتوقع أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية الاسرائيلية"، اليوم وغدا، جلسات مكثفة، يصادق خلالها، لأول مرة منذ تسعة أشهر، على بناء آلاف الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الموافقة على تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس التخطيط على عدد غير مسبوق تقريبا من المباني في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع التركيز على المستوطنات فيما يسمى المجالس الاستيطانية الإقليمية "بنيامين" و"غوش عتصيون" و"شومرون"، إلى جانب عدة مئات من الوحدات السكنية الاستيطانية في المستوطنات بالضفة الغربية.

واشارت الصحيفة الى انه لم يتم حتى الآن، كشف العدد الكامل لمخططات البناء، والتي تبلغ حسب المنشورات المختلفة حوالي 8000 وحدة سكنية، لكن تم نشر أسماء المستوطنات التي سيتم الموافقة على البناء فيها.

ووفقا للصحيفة العبرية فانه ومن إجمالي الوحدات السكنية الاستيطانية، فانه من المحتمل أن تتم الموافقة على إيداع حوالي 2000 وحدة سكنية للمصادقة قبل النهائية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" بانها "تلقت معلومات عن نطاق البناء الذي نوقش مؤخرا في الإدارة المدنية، والذي من المرجح أن تتم الموافقة عليه اليوم وغدا".

ونوه إلى أن هذه معطيات رسمية، لكنها وردت قبل موافقة مجلس الوزراء على انعقاد مجلس التخطيط، لذا قد تكون هناك تغييرات في القرارات النهائية.

وفيما يلي قائمة جزئية للبناء الذي ستتم الموافقة عليه وفقا لما اوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" وهي على النحو التالي:

ستتم الموافقة على 1083 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و 486 وحدة في "جفعات زئيف" و 382 وحدة في "كريات أربع".

وفي مستوطنة "كدوميم" ستتم المصادقة النهائية على 380 وحدة سكنية، وفي مستوطنة "مبوؤوت يريحو" ستتم الموافقة على 181 وحدة سكنية (إقامة مستوطنة جديدة)، كما ستتم الموافقة على 189 وحدة استيطانية في "طلمون" و 110 وحدة في "مفو حورون" و 120 وحدة سكنية في "كيدم".

(ترجمة وزارة الاعلام)