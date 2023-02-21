صلاح يصنع التاريخ في مباراة ليفربول والريال بالأبطال

وطن: عادل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا إفريقيًا تاريخيًا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال تسجيله في شباك ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل صلاح هدف "الريدز" الثاني في شباك "الميرنجي" بعد أن سجل الهدف الثاني، مستغلًا خطأ فادحًا من البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الإسباني.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات فإن صلاح عادل رقم الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي كأكثر لاعب إفريقي تسجيلًا في دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفًا.

كما أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية برصيد 42 هدفًا من 66 مباراة، متفوقًا على الأسطورة سيتفين جيرارد (41 هدفًا) من 129 مباراة.

وأصبح صلاح أيضًا أكثر من سجل بقميص ليفربول في البطولات الأوروبية على ملعب "آنفيلد" برصيد 19 هدفًا.

وكان صلاح بصناعته للهدف الأول الذي سجله داروين نونيز قد أصبح أكثر لاعب يقدم تمريرات حاسمة بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 تمريرة.