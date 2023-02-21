مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في شجار عائلي ببلدة جيوس شرق قلقيلية

وطن: لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في شجار عائلي ببلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان مقتضب، بمقتل مواطنين وتسجيل عدد من الإصابات في شجار عائلي وقع ببلدة جيوس، مشيرا إلى أن قوات من الأجهزة الأمنية توجهت إلى البلدة.

وفي وقت لاحق، أعلن ارزيقات وفاة مواطن ثالث متأثرا بإصابته في الشجار.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت الأمن والنظام بالبلدة، وتقوم بملاحقة الأشخاص المشتبه بهم.