طولكرم: ضبط منتجات وأعشاب للتنحيف ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بإسناد من جهاز الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، 345 عبوة من منتجات التنحيف و72 كيلوغراما من أعشاب التنحيف والكبسولات الممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية، داخل منزل بمحافظة طولكرم.

وأفاد جهاز الضابطة الجمركية، في بيان صدر عنه، بأنه تم ضبط هذه المنتجات والأعشاب والكبسولات، نتيجة لضررها على صحة المواطنين، وبناء على ذلك تم استدعاء جهة الاختصاص في وزارة الصحة، التي أقرت بدورها التحفظ على الكمية المذكورة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.