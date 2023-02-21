أسماء سلامة تكتب لوطن: حبر على ورق

اعتصام المعلمين بالأمس في محيط مجلس الوزراء، تلا وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الأسبوع الماضي، هي خطوات يقوم بها المعلمون امتدادً للإضراب الذي تنفذه نسبة من المعلمين في المدارس الحكومية في الوطن.

هذا الاضراب الذي جاء في أعقاب عدم تطبيق الحكومة للاتفاق الذي تم مع المعلمين في أعقاب الإضراب السابق(العام الماضي)، والذي انتهى بالاتفاق على تثبيت علاوة 15% على الراتب إضافة غلى بنود أخرى، على أن يتم التطبيق في بداية العام الحالي، وهو ما لم يتم على ارض الواقع، حيث بقيت رواتب المعلمين كرواتب باقي الموظفين في القطاع الحكومي تصرف بنسبة 80% إلى جانب نسبة متغيرة من المستحقات القديمة، ولم يتم تثبيت العلاوة المتفق عليها على قسائم الرواتب، مما دفع بالمعلمين إلى إعلان إضراب جديد في سبيل تثبيت هذه العلاوة.

وعود متواصلة من الحكومة بالتزامها بما تم الاتفاق عليه، وبأثر رجعي" كما ورد على لسان وزير التربية والتعليم"، هذا التصريح الذي لم يكن كافيا لإقناع المعلمين ودفعهم إلى إيقاف الإضراب والعودة لاستئناف العملية التعليمية.

أزمة الثقة بين المعلمين والحكومة مستمرة، لا عودة للعملية التعليمية دون تثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وإجراءات من قبل الحكومة في الاتجاه الآخر، حيث بلغت وزارة التربية والتعليم المعلمين عبر رسائل نصية بخصم الأيام التي انقطعوا فيها عن التعليم من الرواتب.

لست هنا بصدد الحديث عن قانون الخدمة المدنية، ولا قانونية العمل النقابي فيه، وإنما الحديث عن التطورات التي يشهدها هذا الملف، ومدى انعكاساتها الخطيرة على مستقبل الطلبة في مختلف مراحلهم، فلا تفاوت في أهمية مرحلة عن الأخرى، فهي حلقات متصلة ببعضها البعض وتبنى كل منها على نتائج الأخرى، فإن ضعفت إحداها أضعفت التالية.

ما سمعته بالأمس عبر أثير إذاعة فلسطين على لسان السيد صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة كتبعات لهذا الإضراب وفي حال استمراره لفترة أطول، كتمديد العام الدراسي، وما يتبع ذلك من تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وهنا علينا التوقف ملياً، ليست مسألة تأجيل امتحانات الثانوية العامة بالأمر البسيط، فهي ليست مسألة مستقلة بذاتها، بل مرتبطة بمسيرة تعليم جامعي لاحق، إن تأخر موعد عقد الامتحانات، سيتأخر إعلان النتائج وبالتالي تأتي مسألة التسجيل والالتحاق بالجامعات في الوطن والخارج، ولا ننسى مسألة الدورات التكميلية لمن لم يحالفه الحظ بالنجاح في الدورة الأولى، الكل يعرف أن الدورة الثالثة تأتي بعد بداية العام الأكاديمي في الجامعات وبالتالي تكون الفرصة متاحة للطالب للتسجيل في الفصل الثاني، ولكن إن تم تأجيل الامتحانات سيفقد طلاب الدورة الثانية الفرصة في الالتحاق بالفصل الأول ويلتحقون بالفصل الثاني، ويضطر طلاب الدورة الثالثة للانتظار للعام التالي، وبالطبع فإن من يرغب بالدراسة في الخارج سيكون عليه الانتظار للعام القادم، ويكون عام أكاديمي بالكامل قد ضاع على الطالب.

وماذا عن الحالة النفسية لطلبة الثانوية العامة، الذين يعانون في الظروف الطبيعية من الضغوط النفسية؟ سيكون الوضع أصعب عليهم وعلى ذويهم، فهم باتوا يراقبون أخبار الإضراب وتطورات الأوضاع المرتبطة به، متى سيعودون لمقاعد الدراسة، ومتى سيتمكن معلميهم من إنهاء المنهاج الدراسي، ومتى ستعقد الامتحانات، وما هو مصير مستقبلهم؟ كل هذه التساؤلات تزيد من الضغط النفسي عليهم، وربما تؤثر على مدى تركيزهم وربما تحصيلهم، فليس الكل قادرا على تحمل مثل هذه الظروف والتعاطي معها.

إن كل ما ورد على لسان وزارة التربية والتعليم حتى الآن من سيناريوهات محتملة، كان متعلقا في الوضع إذا ما استمر الإضراب لوقت أطول، ولكن لم يتم الحديث عن أي حلول أو مقترحات لوضع حد لهذا الإضراب ومحاولة إقناع المعلمين باستئناف المسيرة التعليمية.

استمعت للعديد من المعلمين يتحدثون عبر وسائل الإعلام في لقاءات خلال الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم، وفي الاعتصام في محيط مجلس الوزراء، وبالرغم من كوني حريصة كل الحرثص على مستقبل أجيال، أنتظر بفارغ الصبر عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، إلا أنني تعاطفت معهم، كيف لمعلم يتقاضى نسبة من راتبه القليل لفترة طويلة، في ظل هذا الغلاء الذي نعيشه، أن يدبر أمر تلبية الاحتياجات الضرورية لعائلته، وهو مجبر على دفع كامل القسط الجامعي، وسداد كامل قسط البنك، ويدفع كامل استهلاك الكهرباء والماء والمأكل والمشرب، ويدفع كامل اجار البيت الذي يسكنه، وهو الذي كاني يعاني اثناء صرف هذا الراتب كاملا؟؟

كيف نستطيع أن نلمح إلى تحميله كامل المسؤولية عن تعطل العملية التعليمية مجرد طرف فيها؟

كيف نريد منه الاخلاص في عمله، والتركيز في كل حصة يتواجد فيها، وضبط أعصابه وثبات حالته النفسية وهو يعاني كل ضغوط الحياة، التي تجعله يشعر بالعجز في بعض الأحيان أمام أولاده.

لا يطالب بالكثير ولا المستحيل، كل ما يريده ها المعلم حبرا على ورق. نعم حبرا على ورق.

حين نريد أن نصف أمرا بأنه فاقد للأهمية نقول أنه مجرد حبر على ورق، ولكنه عند المعلم أمر مصيري، يريد أن يرى بالحبر على الورق 15%. ضمان لحقه الذي أقرته الحكومة ووعدته بتنفيذه، قام المعلم بدوره سابقا، وعاد للتعليم، وصبر اشهرا في انتظار أن يصبح الوعد حقيقة، ولكن الخذلان صعب، هو لا يستطيع دفع الحكومة على صرف كامل راتبه، فهو يعلم انه كباقي الموظفين في ذلك، ولكنه يريد أن يرى نسبة علاوته المستحقة والموافق عليها رقما حقيقيا على قسيمة راتبه، لا مبلغا نقديا في حسابه البنكي، فهل هذا كثير؟

من جهة أخرى لا أستطيع أن أتجاهل الضرر الحاصل جراء هذا الاضراب، والتبعات الخطيرة له، خاصة أنه يأتي بعد أقل من عام على الاضراب السابق وبعد تراكم الضعف لدى الطلبة جراء جائحة كورونا، ناهيك عن حساسية اضراب مدارس القدس، الكل متضرر، المعلم الصابر لأعوام ينتظر نيل حقوقه وتتفيذ الوعود، والطالب الذي يدفع ثمنا باهظا من تراكم مخزونه المعرفي، وأهل قلقون على مستقبل ابنائهم.

حجم الضرر وشدة الأزمة تتطلب حوارا عاجلا وحلولا ولو جزئية على أرض الواقع تضمن استئناف العام الدراسي فلا متسع من الوقت لخسارته، لحماية العام الدراسي وعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها.

العودة للمدارس بالحبر على الورق وذلك أضعف الإيمان.