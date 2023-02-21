التوقيع بالرباط على بروتوكول تعاون لإحداث خلية اليقظة والتنسيق والتتبع للطوارئ والمستعجلات في القدس

وطن:شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء (21 فبراير 2023) التوقيع على ابروتوكول تعاون لإحداث خلية اليقظة والتنسيق والتتبع للطوارئ والمستعجلات في القدس بتمويل من وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار برنامج دعم القطاع الصحي برسم سنة 2023.

وقَّع ابروتوكول التعاون إلى جانب الدكتور محمد سالم الشرقاوي، المدير المُكلف بتسيير الوكالة كل من الدكتور فادي الأطرش، أمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية، المدير التنفيذي لمستشفى المطلع، والدكتور عدنان فرهود، مدير مستشفى المقاصد، والدكتور محمد جاد الله، عن المركز الصحي العربي وعيادات المسجد الأقصى المبارك، نيابة عن السيد أحمد سرور، مدير المركز.

ينظم هذا البرتوكول أوجه التعاون والشراكة بين الأطراف لتنفيذ المشروع الذي تقرر إقامته بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية بالقدس، باعتباره المستشفى المرجعي في القدس الذي يؤمن التكفل بالحالات في وضعية الطوارئ والمستعجلات، وذلك لتسهيل التواصل بين المصالح المتدخلة في الحالات التي تستوجب تدخلات طارئة.

ويهدف ابروتوكول التعاون كذلك تنظيم دورات تدريبية في القدس أو خارجها لفائدة الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في حالات المستعجلات والطوارئ، عند الاقتضاء، ووضع برامج مشتركة للتطوير المستمر للتقنيات ولمهارات الموارد البشرية وبرمجة لقاءات علمية مشتركة، مع برمجة زيارات لتبادل الخبرات بين الأطباء والأطر التمريضية والإدارية المختصة في حالات الطوارئ والمستعجلات من القدس إلى المغرب وإلى غيره من البلدان، كلما سنحت الفرصة لذلك.

حضر حفل التوقيع بمقر الوكالة في الرباط على الخصوص السيدة جُمانة اغنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب، والسيد جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين، والسيد مريم بيكديلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مسؤولي القطاع الصحي المدني والعسكري بالمغرب، ورئيس مجلس الأطباء المغاربة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعدد من رؤساء الجمعيات المتخصصة في الصحة.