قطع التيار الكهربائي غدا عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم غد الاربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد العصر، عن المناطق التالية في محافظة بيت لحم:

اجزاء من العبيدية وتشمل منطقة البلدية، حي الشنايطة، مصنع الطوب، مصنع الجرانيت، حي أبو سرحان، جامع النور، دير ابن عبيد، حي الحساسنة، حي الربايعة، محول المزرعة، منطقة المدارس والمناطق المحيطة بها.



وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.