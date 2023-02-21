الاحتلال يحكم على الأسير السعدي بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً

وطن: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بحق الأسير بسام السعدي (62 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا.

وبحسب مؤسسة "مهجة القدس"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بسام السعدي بتاريخ 01/08/2022م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة "الجهاد الإسلامي" والتحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الأسير الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين وولد بتاريخ 23/12/1960م، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي حيث أمضى ما يزيد عن عشرة أعوام، وكذلك اعتقلت زوجته نوال سعيد سليمان السعدي "أم إبراهيم" في سجون الاحتلال حيث أمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولديه "عبد الكريم" بتاريخ 01/09/2002م، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002م برصاص قوات الاحتلال وهما من أعضاء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.