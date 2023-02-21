التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وريال مدريد

وطن: يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليفربول مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستبعد ثنائي ريال مدريد، الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني، من خوض مباراة ليفربول بسبب إصابتهما بالإنفلونزا (نزلة برد).

وسيغيب أيضا الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي عن ريال مدريد في لقاء اليوم بسبب معاناته من الإصابة.

في المقابل، استعاد ليفربول خدمات مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك مؤخرا، كذلك الأمر بالنسبة للبرازيلي فيرمينو، والبرتغالي ديوغو جوتا.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب ليفربول، يورغن كلوب في مباراة اليوم، على نفس التشكيلة التي انتصر بها على نيوكاسل يوم السبت الماضي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو غوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوغو جوتا (في حال عدم جاهزية داروين نونيز) - كودي جاكبو.

أما الريال فيتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديغر - إدير ميليتاو - ديفيد ألابا

خط الوسط: إدواردو كامافينغا- داني سيبايوس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

المصدر: 90min + en.as.com