بعد التصويت على خطة اضعاف القضاء الاسرائيلي.. انخفاض ملموس على الشيقل مقابل الدولار

وطن: سجل الدولار ارتفاعا ملموسا مقابل الشيقل الاسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من تصويت الكنيست الاسرائيلي في القراءة الاولى على "خطة اضعاف القضاء".

وتجاوز الدولار عتبة الـ 3.60 مقابل الشيقل بكثير، وتارجح سعر صرفه بين 3.60 و 3.64 شيقلا.

ويعزى الارتفاع حسب مراقبين الى اهتزاز العملة الاسرائيلية ارتباطا باجراءات حكومة نتنياهو - بن غفير، وما تعتزم تنفيذه بشأن القوانين وتصويتها على اضعاف القضاء في قراءة اولى، واثر ذلك على البيئة الاستثمارية في دولة الاحتلال.

وكانت العديد من الشركات والمستثمرين الاجانب سحبوا بعضا من اموالهم عقب تشكيل حكومة نتنياهو وما اعلنته من خطط تتعلق بتغيير العديد من القوانين.