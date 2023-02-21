أريحا: ورشة حول تطوير قطاع النخيل في فلسطين

وطن: افتتحت اليوم في اريحا ورشة حول تطوير قطاع النخيل في فلسطين بتنظيم من جمعية النخيل واشراف وزارة الزراعة، وذلك بمشاركة وحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح، ومحافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل، ورئيس جمعية النخيل محمد القواسمي.

وأكد لحلوح في معرض حديثة على أهمية قطاع النخيل في فلسطين لما يشكله من رافعة للقطاع الزراعي من حيث الإنتاج والتصدير وتوفير الأيدي العاملة ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في قطاع النخيل من حيث تنظيم القطاع وضبط عمليات التهريب وقطع الطريق على منتجات الاحتلال "تمور المستوطنات" وزيادة الانتاج وزيادة تنافسية التمور الفلسطينية في الاسواق العالمية، مؤكدا ان وزارة الزراعة ومن خلال مشروع العناقيد الزراعية تكثف جهودها لتطوير البنية التحتية الزراعية وخاصة الموارد المائية من حيث زيادة وفرتها وتحسين ادارتها، والاستمرار في فتح آفاق تسويقية جديدة.

واستمع لحلوح لمطالب الحضور من الشركات وكبار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة والمتمثلة في تعزيز جهود وزارة الزراعة في مكافحة سوسة النخيل والعمل على توفير الاسمدة اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة من قبل وزارة الزراعة بجميع إداراتها ذات العلاقة وتعزيز آفاق التعاون ما بين الوزارة وجمعية النخيل.

وأكد لحلوح بأنه سيتم العمل على تشكيل لجنة فنية تمثل الإدارات العامة ذات العلاقة في الوزارة وجمعية النخيل والمزارعين، والشركات لتقوم بمتابعة قطاع النخيل ووضع الاولويات والتدخلات اللازمة من أجل استدامة وتطوير هذا القطاع، وخاصة في مجال زيادة الانتاجية.

ودعا ابو العسل الوزارة الى تقديم المزيد للمحافظة على هذا القطاع، وتوفير فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في اريحا والاغوار، فيما اشار القواسمي الى ان اللجنة التي ستتشكل ستكون رافعة للقطاع وتعطي الفرصة للجميع للمساهمة في وضع الحلول اللازمة لكل ما يعاني منه مزارع النخيل.

وتحدث عدد من المزارعين عن أهمية تكثيف اللقاءات وضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع الحلول لعدد من القضايا المتعلقة بقطاع النخيل وخاصة الاسمدة والمياه وقضايا التسويق.

يذكر ان اللجنة ستعمل على وضع إطار عريض للعمل يشمل اولويات القطاع والتدخلات وصولا لوضع برنامج وطني لتطوير واستدامة قطاع النخيل.

هذا وقد حضر الاجتماع ممثلو عدد من الشركات الكبرى وعدد من كبار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة، ومدير عام وقاية النبات ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومدير عام زراعة محافظة اريحا ومدير عام المنظمات غير الحكومية، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام وعدد كبير من مدراء الدوائر الفنية في الوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.