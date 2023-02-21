الاحتلال يقمع الأسرى في "ريمون" ويرشهم بالغاز وينقل 18 منهم لجهة غير معلومة

وطن: قمعت قوات الاجتلال اليوم الثلاثاء الاسرى في سجن "ريمون" العسكري ورشتهم بالغاز الخانق، واختطفت 18 اسيرا ونقلتهم الى جهة غير معلومة .

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات القمع الاحتلالية، اقتحمت قسمي (3 و 5) في سجن "ريمون" واعتدت على الاسرى وقامت برش الغاز المسيل للدموع وإطلاق قنابل الصوت.

وأضافت ان قوات "المتسادا" القمعية استخدمت خلال اقتحامها قسم "3"، قنابل صوتية لأول مرة، واختطفت 18 أسيرًا ونقلتهم إلى جهة غير معلومة، وسط حالة من التوتر تسود كل أقسام السجن.

من جانبه قال نادي الأسير ان ثلاث وحدات من قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن (ريمون) وهي (المتسادا، ودرور، واليماز)، وتقوم بالقاء قنابل صوتية إضافة إلى رشهم بالغاز، وتشرع بنقل كافة الأسرى القابعين فيه، وعددهم نحو 80 أسيرًا، دون معرفة الوجهة التي سيجري نقل الأسرى إليها حتى الآن

كما وأقدمت إدارة السّجن على إغلاق كافة أقسام الأسرى، حيث تسود حالة من التوتر الشديد داخل أقسام الأسرى

‏وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى

‏يذكر أن هذا الاقتحام يأتي مع استمرار الأسرى بخطواتهم ضد إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير)