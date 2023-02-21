بوتين: الغرب هو من بدأ الحرب في أوكرانيا ومن المستحيل هزيمتنا

وطن: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، إن “روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة”، مضيفا أن الغرب هو من بدأ الحرب في أوكرانيا، وأن بلاده حاولت وتحاول إيقافها.

وأضاف أن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” العربية عن بوتين القول في بداية خطابه: “أخاطبكم اليوم في ظل تغييرات جذرية وأحداث تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا”.

وأضاف: “حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك، كان الغرب يقوم بمسرحية دبلوماسية”.

وقال بوتين: “كنا منفتحين ومستعدين للحوار، وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل”.

وهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي للأمة الولايات المتحدة والغرب، معتبراً أنهم هم من ابتدأ الحرب وأن روسيا فعلت ما بوسعها لمنعها، لكنهم أصروا على تحويل الصراع من صراع محلي إلى صراع عالمي.

وقال بوتين في بداية خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، إن الغرب أخرج الجني من المصباح، وأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي يوجد لها عدد كبير من القواعد العسكرية على مستوى العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي، وقال: "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم، روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".

ويأتي خطاب بوتين بعد حوالي عام من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يتبع...