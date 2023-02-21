تشييع جثمان الشهيد الفتى منتصر الشوا في نابلس

وطن: شيع مئات المواطنين في نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاماً) من مخيم بلاطة الذي استشهد مساء امس الاثنين، متأثرًا بجراحه التي اصيب برصاص قوات الاحتلال.

وانطلق موكب التشييع في جنازة عسكرية من أمام مستشفى رفيديا، إلى مفترق شارع القدس، ثم سيرا إلى منزله في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم إلى مسجد عباد الرحمن للصلاة عليه، ثم ووري الجثمان الثرى في مقبرة المخيم.

يشار أن الشهيد الفتى الشوا كان قد أصيب برصاص الإحتلال يوم الأربعاء بتاريخ 8/2/2023 خلال اقتحام قبر يوسف .

وأصيب الطفل الشوا من مخيم بلاطة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الثامن من الشهر الجاري، حيث اخترقت رصاصة رأسه ومكث تحت العناية المكثفة، إلى أن أعلن عن استشهاده مساء أمس.

وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.