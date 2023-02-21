هيونداي فلسطين تتبوأ المركز الأول كأفضل استشاري مبيعات لسيارات الركاب في البطولة العالمية لتجربة العملاء 2022

وطن: حازت الشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي، مؤخراً، على المركز الأول كأفضل "مستشار مبيعات سيارات الركاب" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بطولة هيونداي موتورز العالمية لتجربة العملاء (CXC 2022)، والتي حملت عنوان "الممارسة تجعلها مثالية"، تجسيداً لرؤية الشركة الأم بأن الطريقة الوحيدة للنجاح هي الاستمرار في الممارسة.

وقد تسلم الجائزة ممثلاً عن الشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي، مدير المبيعات و التسويق عماد أبو نمرة، في الحفل الخاص الذي أقامته هيونداي موتورز لهذا العام في دبي في أواخر كانون الثاني الماضي، والذي حظي باهتمام كبير استقطب أكثر من 13500 شخص، ومشاركة نحو 2700 مقطع فيديو من 85 دولة.

في تعليقه، قال المدير العام للشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي، رامي شمشوم: فخورون بهذا التميز لفريقنا الرائع في هذه البطولة العالمية الملهمة من الشركة الأم في تطوير أفضل الممارسات في تجارب خدمة العملاء، مضيفاً لقد كانت فرصة عظيمة لاظهار تجربة شركتنا في تقديم أفضل التجارب في خدمة عملائنا أمام هذا الحشد المهني الأوسع من نوعه من المهتمين وخبراء السيارات إلى جانب ممثلي ووكلاء و موزعي هيونداي، مؤكداً بأننا اليوم نخطو بثقة أكبر نحو تعزيز العلامة التجارية لهيونداي وزيادة الثقة بجودة ما نقدمه من خدمات.

يُشار إلى أن البطولة العالمية لتجربة العملاء (والمعروفة اختصاراً بــ CXC) تنظمها هيونداي موتورز سنوياً لوكلائها وموزعيها بهدف تعزيز الكفاءة وتطوير أفضل ممارسات مستشاري المبيعات وخدمات العملاء.

وقد تمت المنافسة لهذا العام من خلال إعداد المشاركين لمقاطع فيديو تمثيلية لمحاكاة رؤيتهم وتجاربهم في خدمة العملاء ضمن أربع فئات (مستشار مبيعات سيارات الركاب-مستشار خدمات سيارات الركاب-مستشار مبيعات المركبات التجارية-فني خدمات المركبات التجارية). فيما تم التقييم وفقاً لمعايير ومحددات رئيسية في رعاية العملاء في جوانب السلوك العام، واختبار القيادة، والاستجابة لشكاوى العملاء، وصعوبات التشخيص أو الإصلاح.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المبيعات و التسويق، عماد أبو نمرة إلى أن المشاركة على مستوى وكلاء الشركة الأم مثلت فرصة حقيقية ليس فقط لنعرض تجربة فريقنا بل وأيضاً في التعلم واكتساب المهارات وتحسين الخدمات والاستفادة من الخبرات المتنوعة من مختلف الدول، مؤكداً بأن ما حققه فريق مبيعاتنا يدفعنا للاستمرار في تحسين جودة الخدمات لعملائنا وتعزيز رضاهم وكسب ثقتهم بالاعتماد على التميز في الأداء وخدمات البيع وما بعد البيع.

يذكر بأن البطولة العالمية لتجربة العملاء (CXC) انطلقت منذ العام 2018 وترتكز على مشاركة التجارب في أفضل ممارسات خدمة العملاء بهدف تعزيز كفاءة الوكلاء العالميين والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتجسيد الآليات الفعلية لدورة رعاية العملاء، وتطبيق التعلم عبر الإنترنت على الممارسات غير المتصلة بالإنترنت.