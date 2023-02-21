الاسير عدنان خضر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ17 ويوجه رسالة لأهالي القدس

وطن: يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 21/2/2023 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ17 التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي الغير مبرر.

ويتواجد الشيخ عدنان في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توفر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته .

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ويشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.

وجه الأسير القيادي خضر عدنان أمس الاثنين رسالة من سجون الاحتلال لأهلنا في القدس المحتلة.

وقال: "سلامي لأهلي في القدس وضواحيها وخليل الرحمن وشعفاط وجنين ولكل سادتي ذوي الشهداء والأسرى من يتعرضون لحملة من العدوان. ولبيت الجعبري السلام، قد يهدم منكم منزلا ولكنهم لن يهدموا منكم بقوته تعالى همة، لقد توحد الدم بينكم والعويوي وكل العائلات بدم ابنكم الطاهر، وصيتي لكم ولكل الأحرار أن نعض على الجراح ونتقدم موحدين في سبيله تعالى."

وأضاف: "شكري ومحبتي لأخي محمود العارضة على طيب كلماته، وأقول لأخي محمود من أنا يا أخي أمام عظيم التوفيق الإلهي الذي وفقك الله وإخوانك له، ليحيي همة شعب بأكمله، فالسلام عليك وعلى صحبك وعلى أهلك وعلى خالتنا الغالية أم محمد سلمها الله لك ولنا ولجبينها الطاهر القبلات".

وتابع يقول: "كان الله بعون إخوتي الأسرى على هذه المحنة وأقول لهم أنتم لها وكل تضييقاتهم وقيودهم ستزول بقوته تعالى".