في قراءة أولى... الكنيست يصادق على المرحلة الأولى من خطة إضعاف القضاء

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد انتصاف ليل الإثنين - الثلاثاء، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وصادقت الكنيست الليلة الماضية، في القراءة الأولى، على تعديلين على القانون الأساسي: القضاء. وبموجب التعديل الأول سيسيطر الائتلاف على لجنة اختيار القضاة، بينما سيمنع التعديل الثاني قضاة المحكمة العليا من إبطال القوانين الأساسية.

وتمت الموافقة على مشاريع القوانين، التي تم الترويج لها كجزء من خطة إضعاف النظام القضائي، في نهاية نقاش عاصف، بأغلبية 63 مؤيدًا مقابل 47 معارضًا. وقاطع أعضاء كتلة "إسرائيل بيتنا" التصويت.

وتم تقديم التعديلات على القانون من قبل لجنة الدستور، بمبادرة من رئيسها عضو الكنيست سمحا روثمان من الصهيونية الدينية.

وبحسب التعديل الذي يتناول تغيير تكوين لجنة اختيار القضاة، فإن اللجنة سوف تضم ثلاثة وزراء، أحدهم وزير القضاء؛ وثلاثة أعضاء كنيست، أحدهم رئيس لجنة الدستور، والثاني يختاره رئيس الكنيست والثالث من المعارضة؛ وثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان يتم اختيارهما بموافقة وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا. وعلى عكس التركيبة الحالية للجنة، لن تكون نقابة المحامين ممثلة في اللجنة، وستكون أغلبية مؤلفة من خمسة أعضاء، من أصل تسعة، كافية لانتخاب قضاة المحكمة العليا – بدلاً من سبعة من أصل تسعة اليوم – ما يعني منح التحالف السيطرة على اختيار القضاة.

ويحدد التعديل الثاني للقانون الأساسي أن القوانين الأساسية ليست خاضعة للقضاء، مما يعني أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على فرض رقابة اعليها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشهدت الكنيست نقاشا عاصفًا، قبل التصويت على التعديلين. وأطلق العديد من النشطاء هتافات ضد الانقلاب القضائي من على مدرج الضيوف، وتم إخراج بعضهم. كما قام عدد من نواب المعارضة برفع الإعلام داخل القاعة احتجاجا على الانقلاب على النظام القضائي، فتم إخراجهم من القاعة.

في خطابه، توجه رئيس المعارضة، يئير لبيد، إلى أعضاء التحالف وقال إنهم إذا كانوا مهتمين بشعب إسرائيل، فعليهم إيقاف التشريع. وزعم أن هناك خيارين: "إما أن تظهروا اهتمامكم بشعب إسرائيل ودولة إسرائيل وتوقفوا التشريع اليوم، أو لا توقفوا التشريع وعندها سيتبين أنكم لا تهتمون". وزعم لبيد أن التحركات التشريعية التي يروج لها التحالف ستفكك الاقتصاد الإسرائيلي و "تُهرب الأموال من هنا، وهو ما سيضر بأضعف طبقات المجتمع الإسرائيلي".