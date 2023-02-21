الاحتلال يقتحم مدينة جنين والمقاومة تشتبك

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الخاصة تسللت الى جنين تبعها بعد اكتشافها قوات الاحتلال، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان واشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا لها بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع.

وأوضحت المصادر، أن المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال هي حي البساتين وصباح الخير وشارع نابلس بمدينة جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين في أكثر من محور من محاور المدينة ومخيمها.

ونشرت قوات الاحتلال عددا من القناصة أعلى عدة بنايات خلال اقتحامها المدينة.

كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة مركبة فلسطينية بشارع العسكري .

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر البيان والشاب قصراوي.