قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة وداهمت منازل المواطنين، وسط مواجهات اندلعت في اكثر من مكان.

وتركزت الاعتقالات في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وعرف من بين المعتقلين:

الفتى ظاهر مراد ملش- بيت لحم

محمود إسماعيل صلاح- الخضر

عبد الرحمن خالد صلاح- الخضر

ياسين صباح- عوريف

عبد الله الحناوي- مخيم عقبة جبر

هاشم أبو عبيد- مخيم عقبة جبر

عبد المجيد أبو طعيمة- مخيم الفوار

سياف أبو طعيمة- مخيم الفوار

عبد وليد أبو عواد- مخيم الفوار

إبراهيم أبو عواد- مخيم الفوار

جواد هديب- مخيم الفوار

محمد عادل الطيطي- مخيم الفوار

صهيب الخطيب- مخيم الفوار

عدي عيسى- مخيم الفوار

جهاد ياغي- مخيم الفوار

طلعت الفيومي- مخيم الفوار

يوسف منصور الحسنات- مخيم الفوار

حسن محمود غطاشة- مخيم الفوار

حسام خالد غطاشة- مخيم الفوار

حمد رمزي أبو ربيع- مخيم الفوار

محمد أشرف الفيومي- مخيم الفوار

المحرر عمر البيان- جنين

المحرر بشار قصراوي- جنين

الناشط حمدي دياب- مخيم شعفاط