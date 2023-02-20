حراك المعلمين يؤكد مواصلة الاضراب ويشيد باعتصام المعلمين ويحذر من المساس بارزاقهم

وطن: أشاد "حراك المعلمين الموحد" في بيان أصدره مساء اليوم، بالاعتصام الذي نفذه المعلمون والمعلمات في رام الله بالتزامن مع جلسة الحكومة الاسبوعية، ووصف مشاركتهم ووقفتهم بالمشرفة وقال بأن "رسالتهم قد وصلت".

واكد مواصلة الفعاليات المعلنة سابقة والمتمثلة بالاضراب من الطابور الصباحي والمغادرة تمام الساعة 11.00 صباحا وعدم اعطاء اي حصة لجميع المراحل بما في ذلك التوجيهي، حتى اشعار اخر.

وجدد التاكيد على مطالب المعلمين، وحذر من اتخاذ اي اجراء ضد اي من المعلمين ومدراء وطواقم المدارس على خلفية مشاركتهم في هذه الاحتجاجات، موضحا انه اضاف الى مطالب المعلمين "الغاء كافة العقوبات الباطلة والغير مسؤولة التي تعرضت لها الهيئات الادارية والتدريسية" بسبب الاضراب الذي يخوضه المعلمون ومطالبتهم بحقوقهم بالطرق المشروعة.

ولفت الى انه تم قرصنة الصفحة الخاصة بالحراك على موقع فيسبوك وانه ليس للحراك اي مجموعة رسمية يخاطب من خلالها سوى تلك الموجودة على تطبيق "تلجرام"

وفيما يلي نص البيان: