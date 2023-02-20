الأسير المعزول عدي عياش يُعاني من سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

وطن: يُعاني الأسير الفلسطيني عدي عياش من سياسة الإهمال الطبي الذي تُمارسه إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية.

واشتكى الأسير المعزول عياش (32 عامًا) من بلدة رافات بمحافظة سلفيت، من سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها بحقه إدارة عزل سجن رامون.

ويعاني الأسير عياش منذ فترة من دوار وظهور دمامل في جميع أنحاء جسمه، وعند عرضه على العيادة في السجن لم يراعوا وضعه الصحي واكتفوا بإعطائه أكامول فقط”.

ودعت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسير عدي عياش بشكل عاجل.

يُذكر أن الأسير عدي عياش ولد بتاريخ 09/06/1991م، ومتزوج، ولديه طفلان، واعتقلت قوات الاحتلال بتاريخ 18/05/2022م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال، وهو مازال موقوفًا.